Empleado municipal es detenido por ofrecer una plaza a cambio de 50 mil pesos

Un empleado del Ayuntamiento de Gómez Palacio fue detenido por su probable responsabilidad en un caso de exacción fraudulenta, luego de que presuntamente ofreciera gestionar una plaza laboral a cambio de 50 mil pesos .

El detenido, identificado como Gerardo, se desempeñaba como bibliotecario adscrito al Instituto Municipal de Cultura . De acuerdo con la investigación, en junio de 2025 habría asegurado a una persona que, debido a su cargo y supuestas relaciones dentro del Ayuntamiento, podía conseguirle una plaza en el área de Parques y Jardines.

La persona afectada entregó 50 mil pesos, pero posteriormente el empleado habría solicitado una cantidad adicional. Ante ello, la víctima decidió no continuar con la gestión y pidió la devolución del dinero, sin que éste fuera reintegrado .

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Contraloría Municipal de Gómez Palacio. Con los datos recabados, el Ministerio Público especializado obtuvo una orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.