Empleados del Poder Judicial en Durango denuncian incertidumbre por nuevas evaluaciones

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Durango se movilizaron este viernes para manifestar su rechazo a los nuevos criterios que, de acuerdo con sus señalamientos, condicionan la permanencia en sus puestos a una evaluación en la que la opinión de compañeros y superiores tendrá un peso de 60 por ciento.

La inconformidad surgió a partir de un acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se establecen cambios que impactarían las condiciones laborales del personal. Los trabajadores consideran que el mecanismo genera incertidumbre, debido a que su continuidad en el empleo podría depender de valoraciones internas que, a su juicio, no ofrecen garantías suficientes de objetividad.

Durante la movilización, los inconformes expusieron que se trata de empleados de base, algunos con hasta 35 años de antigüedad, quienes consideran injusto que su trayectoria y estabilidad laboral queden sujetas a un nuevo procedimiento de evaluación. Advirtieron que el esquema podría dar lugar a calificaciones discrecionales o “a modo”, en función de las relaciones entre trabajadores y mandos.

También cuestionaron que las modificaciones se hayan establecido sin una consulta efectiva a la base trabajadora. Afirmaron que no fueron tomados en cuenta para definir las nuevas reglas, pese a que las disposiciones tendrán consecuencias directas en su situación laboral.

El principal punto de desacuerdo es que la evaluación no se limitaría a medir conocimientos o capacidades técnicas, sino que otorgaría un peso mayoritario a la percepción de otras personas dentro de los órganos jurisdiccionales. Para los manifestantes, este componente abre la posibilidad de que factores ajenos al desempeño profesional influyan en la permanencia de quienes ocupan una plaza de base.

Los trabajadores sostuvieron que los cambios representan una amenaza a sus derechos laborales y a la certeza que, durante años de servicio, han construido dentro del Poder Judicial. Por ello, expresaron su rechazo a que la continuidad en sus puestos dependa de un procedimiento que consideran irregular y que no fue consensuado con quienes serán evaluados.

La movilización se suma a las expresiones de inconformidad que han surgido entre personal del Poder Judicial ante las modificaciones derivadas de la transformación de este sistema. Los trabajadores de Durango demandan que se respeten sus derechos adquiridos y que cualquier cambio en sus condiciones de empleo contemple mecanismos claros, objetivos y transparentes.