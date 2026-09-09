Empleo formal en Durango suma 810 plazas en agosto 2026

El empleo formal en Durango registró un crecimiento de 810 trabajadores durante agosto, con lo que el número de personas aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegó a 267 mil 927, de acuerdo con las estadísticas del organismo.

Con este incremento, agosto se convirtió en el séptimo mes del año con crecimiento en el número de trabajadores asegurados, pues únicamente en julio se registró una disminución del empleo formal.

El aumento de agosto representa un crecimiento mensual de apenas 0.3 por ciento; sin embargo, permitió mantener la tendencia positiva que se ha registrado durante la mayor parte de 2026.

En los primeros ocho meses del año, el número de trabajadores asegurados ante el IMSS aumentó en 10 mil 636, al comparar los 257 mil 291 empleos con los que cerró Durango en diciembre de 2025 con los 267 mil 927 registrados al cierre de agosto, un crecimiento del 4.1 por ciento.

Este incremento representa un promedio de mil 329 nuevos empleos mensuales durante el presente año, cifra superior a los alrededor de mil puestos que se requieren cada mes para atender la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral, es decir, unos 12 mil trabajadores al año.

Crecimiento menor, comparado con 2025

Sin embargo, el comportamiento del empleo en los últimos 12 meses muestra un crecimiento menor. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se generaron nueve mil 665 empleos formales.

La diferencia entre el crecimiento acumulado durante 2026 y el de los últimos 12 meses se explica, en buena medida, por la pérdida de alrededor de cuatro mil empleos registrada en diciembre de 2025, uno de los meses que tradicionalmente presenta ajustes en las plazas laborales formales.