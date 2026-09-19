Empleo repunta al cierre de 2026; expectativa en México supera a la global

Se mantiene perspectivas positivas de contratación para el último trimestre de 2026, con una expectativa neta de empleo de 38 por ciento, por encima del promedio mundial de 29 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

El estudio señala que 50 por ciento de los empleadores consultados prevé aumentar su plantilla entre octubre y diciembre , mientras 36 por ciento espera mantenerla sin cambios y 12 por ciento contempla reducirla.

Por sectores, la industria automotriz encabeza las expectativas de contratación con 53 por ciento, seguida por Finanzas y Seguros, con 47 por ciento; Información, con 45 por ciento; Construcción y Bienes Raíces, con 44 por ciento; Comercio y Logística también planea aumentar y Tecnología y Servicios de TI.

También se reportan expectativas positivas en Manufactura, Hotelería y Turismo, Servicios Públicos, Recursos Naturales, y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.

Alberto Alesi, director de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, señaló que el sector automotriz atraviesa una reconfiguración relacionada con las cadenas de suministro, nuevas inversiones y ajustes en algunas líneas de producción.

El sector Información también mostró un crecimiento relevante, con un aumento de 48 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, comportamiento relacionado con la expansión de infraestructura tecnológica, centros de datos y hardware, además de las inversiones vinculadas con inteligencia artificial.

En tanto, Comercio y Logística mantiene perspectivas favorables por el incremento de actividad esperado durante el último trimestre del año, asociado con la temporada de mayor consumo.