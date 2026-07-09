Emprendedores duranguenses han perdido hasta 20 mil pesos en extorsión

Los extorsionadores han ido cambiando sus formas de engañar y se ha llegado al extremo de modificar datos de empresas formales en buscadores de internet, alertó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

“Las extorsiones creo que son el pan de cada día, las típicas llamadas para extorsionar a los negocios, para sacar dinero. Nosotros siempre les decimos que si llega a pasar algo, lo denuncien (...) También ya hay una iniciativa por parte de Canaco donde nos están invitando justamente a unirnos a este programa para que en conjunto podamos evitar a toda costa las extorsiones”, dijo.

Y es que, ha habido estafas que representan una gran afectación para emprendedores y pequeñas empresas.

“Sí. En los últimos meses no nos han reportado nada, pero sí hemos tenido reportes de que ha habido gente que ha depositado dinero, que les han robado cantidades hasta los 20 mil pesos. Depende del negocio y depende del tipo de extorsión, pero sí desde cinco mil hasta 20 mil pesos”.

“Representa muchísimo, imagínate un micronegocio que a lo mejor vive al día, que de la venta está sacando para pagar la renta, para las nóminas, los seguros, los impuestos, pues híjole, una pérdida de este tipo sí puede llegar a afectar mucho a un negocio pequeño, a alguien que no lo pueda sostener”, estableció.

Y es que, aunque se ha fortalecido la prevención, los métodos de engaño son cada vez más sofisticados. “Ellos tienen muchos modus operandi. Son bien creativos porque cada vez sacan cosas más raras. Hace algunos meses, un socio del Consejo nos comentaba que a él le hackearon la página de Google donde tiene el nombre de la empresa. Donde tú lo buscas en Google, la empresa y el número que aparecían se lo cambiaron por el número del extorsionador. Entonces la gente llamaba para hacer cotizaciones, el este grupo delictivo les mandaba la cotización y les depositaban a una tarjeta a los extorsionadores”.

“Ellos no se dieron cuenta hasta que un cliente les dijo, pero ya llevaba a lo mejor dos semanas con el número cambiado. Entonces son bien creativos y hay veces que no te imaginas ni por dónde te van a llegar”, alertó.