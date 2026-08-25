Empresa 'DJI' denuncia un robo masivo de sus drones tras salir del AIFA

DJI, empresa que se dedica a la tecnológica de origen chino especializada en el desarrollo y fabricación de drones, cámaras estabilizadas y sistemas de grabación aérea, sufrió un robo masivo en las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

¿Qué vende DJI?

Fundada en 2006 en Shenzhen, la compañía se ha convertido en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial dentro del mercado de aeronaves no tripuladas para uso recreativo, profesional e industrial.

Sin embargo, dentro de sus productos más cotizados y utilizados son aquellos que diseñan para el área de audiovisual y fotográfica como los micrófonos, estabilizadores, cámaras, etc. Por lo que su mercado es bastante amplio, siendo constantemente el líder en ventas en cada uno de ellos.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con diferentes reportes, aparentemente habría llegado un cargamento con no solo iban más de 300 drones, sino también cámaras y accesorios de la marca DJI el pasado miércoles 19 de agosto al AIFA.

No obstante, la empresa al darse cuenta que desafortunadamente sufrieron de hurto, optaron por bloquear el acceso a estos dispositivos desde su estación central, esto para evitar que el ladrón llegue a vender estos elementos.

DJI manda un comunicado

Posterior a que el caso comenzó a hacerse famoso, los administradores publicaron un post en redes sociales:

"Grupo HB (DJI Store México) sufrió el robo de mercancía consistente en drones, cámaras y accesorias de la marca DJI, hecho ocurrido al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este incidente ya se encuentra en el proceso legal correspondiente", se lee en la primera parte del comunicado.

Aunado a ello también pidieron la: "colaboración para no contribuir a la adquisición de dichos productos".

Y es que pese a lo lamentable del hecho, esta no es la primera vez que pasa uno de este tipo en las afueras del AIFA, ya que en el pasado 25 de mayo de este mismo año, criminales armados interceptaron a un camión de carga que llevaba relojes de alta gama , terminando el hecho no solo en robo sino también secuestro del conductor del mismo.

DJI reiteró en su comunicado que si alguien llegase a tener información valiosa sobre el cargamento o si lo llegasen a identificar, se contacten directamente al correo: [email protected]