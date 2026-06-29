Empresa foránea incumple con decreto de uniformes: Dutexa 

Ante inconsistencias detectadas en la fabricación de los uniformes escolares para la educación básica, el presidente de la Asociación de Textiles de Durango (Dutexa), Rodolfo Martínez Garvalena, demandó que se revise.

Y es que, la participación de empresas textileras locales es mínima, a diferencia de años anteriores.

“Este año únicamente participaron tres semanas de producción cuando históricamente el proyecto dura 24 semanas. Traemos datos de seis mil prendas confeccionadas en el estado, el resto de las prendas, estamos hablando de un proyecto de casi 400 mil uniformes, no fueron confeccionadas en Durango. El tiempo fue el más corto de toda la historia de los procesos de producción de uniformes. Cifras muy alarmantes y muy malas para este proyecto”, lamentó.

Dijo que antes participaban hasta 150 talleres en este proyecto y ahora fueron 20, de los cuales, cada uno generó apenas cinco empleos, para un global de 100, cuando antes se generaban hasta mil 500 empleos en Durango.

Ante ello, hizo un llamado a que se investigue. “No sabemos dónde fueron confeccionados los uniformes, si quisiéramos hacer un llamado a que se revisara el proyecto, ya que hay un decreto que obliga a la empresa que gana la licitación a que tiene que dar el trabajo al 80 por ciento, es decir, 300 mil juegos de uniformes por ley se deben fabricar en el estado, cosa que no ha sucedido. Yo pienso que desde Contraloría del Estado debería ver el cumplimiento cabal de los contratos”, estableció.