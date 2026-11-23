Una nueva empresa de Corea del Sur anunció una inversión de 135 millones de pesos en Durango, proyecto con el que se contempla generar aproximadamente 500 empleos en un periodo de tres años.

Se trata de la compañía Uni Electronics que, de acuerdo con el anuncio que se hizo, iniciará operaciones este mes de noviembre, con la meta de hacer 50 contrataciones antes de que concluya el año y avanzar gradualmente hasta la cifra prevista.

La empresa se dedica a la fabricación arneses, conectores de alta tensión y equipos de automatización industrial.

Asimismo, a través de Uni Connection, produce cables y arneses eléctricos, así como conectores, motores eléctricos, controladores y soluciones de embalaje.

Yura como uno de sus proveedores relevantes por lo que eligieron Durango como destino de inversión.

Representantes de la empresa informaron que el objetivo de la compañía va más allá de instalar una fábrica y crear empleos en Durango, ya que se busca también transferir conocimientos tecnológicos y de operación de equipos desarrollados en Corea del Sur para capacitar a jóvenes duranguenses como técnicos especializados.

Y aseguraron que se trabajará en colaboración con el gobierno de Durango para generar empleos estables y contribuir a la relación de cooperación económica sostenible entre Corea del Sur y México.