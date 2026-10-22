Empresarias propusieron 50 proyectos para promover la reactivación económica

Para hacer frente a las condiciones económicas que se enfrentan en Durango empresarias buscan fortalecer sus negocios mediante alianzas comerciales, proyectos compartidos y nuevas alternativas de capitalización, a través de una red de colaboración que aproveche las capacidades de sus propias integrantes.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Durango, Yolanda Pacheco Cortés, informó que las cinco mesas de trabajo que tuvieron el pasado miércoles generaron al menos 10 proyectos cada una, para un acumulado de más de 50 proyectos.

Entre las propuestas destacan una caja de ahorro exclusiva para socias, un edificio que concentre empresas de la asociación e incluya un espacio de coworking, un evento de salud, belleza y bienestar, iniciativas para el sector turístico y un showroom para comercializar productos y servicios.

El modelo busca convertir los vínculos entre empresarias en oportunidades de negocio, financiamiento, nuevos clientes y proveedores.

La siguiente etapa será desarrollar las propuestas y dar seguimiento a los acuerdos para traducirlos en resultados concretos.

“Derivado de la problemática económica que estamos viviendo en el país estamos buscando áreas de oportunidad y AMMJE se preocupa pero también nos ocupamos por desarrollar un proyecto importante que se llama AMMJE negocios 2026 y el objetivo es hacer un frente común entre las mujeres empresarias para fortlaecer nuestros negocios y, de alguna manera, el desarrollo económico de Durango”, estableció.