Empresario duranguense es detenido por delitos contra la salud, ¿Quién es?, esto sabemos

Un hombre fue detenido en un operativo conjunto entre el Ejército y elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad de Durango.

La detención se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre, como parte de las acciones realizadas por personal encargado del cumplimiento de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes dieron seguimiento a una orden emitida por la autoridad judicial competente.

¿Quén es el detenido?

El detenido fue identificado únicamente como Alejandro "N" , de 56 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Madrazo, en la ciudad de Durango.

Alejandro "N", sería el empresario propietario del negocio denominado "Happy Monkey", establecimiento que fue clausurado dos días después de su inauguración, el 20 de agosto del presente año.

El empresario es requerido por la justicia por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de comercio, en su variante de venta.

Asimismo, el mandato judicial contempla el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, por lo que el señalado deberá responder ante la autoridad judicial por ambas imputaciones.

¿Qué pasará con el detenido?

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, Alejandro fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra, durante el cual se determinará su probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, bajo el principio de presunción de inocencia.