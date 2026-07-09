Empresarios analizan estrategia alterna para atraer clientes durante la Feria de Durango

Tal como se había anunciado, la mayoría de los empresarios locales no están interesados en instalarse este año en la Feria de Durango, por los altos costos y el bajo retorno de inversión que representa.

Inclusive en el sector restaurantero, la mayoría de quienes están afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) tampoco están contemplando instalarse en los espacios en los que anteriormente participaban.

“Es el hecho de que sí está un poquito alto el precio de comercialización y por lo mismo decidimos no acudir”, indicó el presidente de dicha Cámara, Jorge Luján.

No obstante, expuso que sí hubo algunos agremiados interesados, pero son pocos, por lo que se redirigió su inquietud, para que reciban más información.

Entre tanto, los negocios que no van a participar buscarán estrategias para mantener la actividad en el verano, cuando normalmente las ventas bajan considerablemente.

“Veníamos planeando sobre todo desde hace un mes cuando se toma esta decisión de no ir, cómo hacer un especie de evento en el cual pudiéramos congregar nosotros a los restaurantes y desde ahí poder ofertar cierta variable. Centralizar lugares, tal vez una muestra gastronómica o alguna expo”, mencionó.

Y es que, en el análisis de costo-beneficio, aunque la temporada vacacional es difícil para el sector restaurantero, estar en la Feria representaba prácticamente un posicionamiento de marca nada más.

“Pues es algo común que normalmente el restaurantero sabe el hecho de que en general puede bajar la venta y el no estar ahí pues nos puede afectar sólo en posicionamiento de marca. Pero voy a ser muy honesto, es un posicionamiento de marca con un precio un poco elevado. Ese sería uno de los principales temas por los cuales Canirac no está en esta zona, porque no es redituable para el restaurantero que nosotros invitemos”, complementó.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas Santillán, reiteró que la mayoría no va a participar en la Feria pero algunos sí lo harán en lo indidvidual.

“Este año no vamos a participar en el Centro de Exposiciones. Hay algunos empresarios que buscan tener un lugar en la Feria, pero en otra zona que no sea el centro, ya sea en los abanicos o en un food park donde puedan vender sus alimentos”, mencionó.