Empresarios aplauden operativos de seguridad en Durango y confían en mayor inversión

Al igual que representantes de otros organismos empresariales, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) filial Durango, Joana Soto, consideró positivo que se realicen operativos de seguridad en el estado, para brindar mayor confianza para la inversión.

“La realidad es que nosotros siempre estamos identificando la seguridad dentro de cada una de las empresas y yo creo que muy por el contrario es muy visible para nosotros que este tipo de operativos se sigan llevando a cabo, porque es indispensable asegurar todo lo que corresponde a la movilidad, garantizar que cada uno, no tanto de las empresas, sino de los ciudadanos, tengamos esa paz que todos estamos requiriendo”, manifestó.

Por lo que aplaudió estas acciones que generan confianza entre la ciudadanía y los empresarios. “Nosotros lo aplaudimos el hecho de que se estén realizando este tipo de operativos que nos permitan a todos continuar operando de manera normal”.

En tal sentido, consideró que este tipo de medidas permiten la operatividad de las empresas e incentivan la inversión.

“Esperemos que sí, esperemos que así sea. La realidad es que todas las empresas, yo creo que tanto a nivel nacional como internacional, sabemos que es uno de los puntos primordiales y los que siempre tenemos que identificar: una seguridad que te permita también desarrollarse en la empresa y poder transitar y exportar de manera tranquila”, estableció.

Sin robos

Por otro lado, la dirigente empresarial expuso que en este sector prácticamente no se registra la problemática de los robos.

“De la manera en lo que han expresado, acá las empresas que están dentro de la Cámara, no ha sido marcado de manera tan fuerte. De hecho sí tenemos un movimiento coordinado con gobierno municipal para poder identificar cuando hay este tipo de delitos y si son recurrentes o son incidencias, trabajar en conjunto”, manifestó.