Empresarios de Durango buscan atraer consumo de visitantes durante la Feria

La celebración de la Feria de Durango 2026 no ha generado hasta ahora una afectación significativa en las ventas de la mayoría de los negocios del Centro Histórico de Durango, aunque algunos establecimientos sí registraron una ligera disminución durante el fin de semana, informó Sergio Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El dirigente del organismo empresarial señaló que el comportamiento comercial se ha mantenido dentro de los niveles habituales y consideró que la presencia de visitantes durante el periodo ferial puede representar una oportunidad para que los negocios locales promuevan sus productos y servicios, con el objetivo de que parte de ese consumo permanezca en la economía de la ciudad.

Sánchez López también refirió que la disminución en el flujo de remesas sí ha comenzado a impactar a municipios de Durango que dependen en mayor medida de estos recursos, mientras que, en el contexto internacional, la reactivación de conflictos en Medio Oriente podría generar presiones al alza en los precios de los energéticos durante las próximas semanas o meses, con efectos sobre la economía.