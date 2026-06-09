Empresarios de Durango no participarán este año en el pabellón industrial de la Feria

Este año los empresarios locales no participarán en la “Exponencial” de la Feria de Durango, que anteriormente se instalaba en la zona del pabellón industrial, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

“No participaremos como Exponencial dentro de las instalaciones de la Feria, vamos a cambiar un poquito el modelo de negocio de los empresarios, dentro de algunos meses más, agosto y septiembre, vamos a presentar un Networking donde tengamos a todas las empresas de la Cámara presentando sus productos, sus servicios, sus negocios. Porque creo que el reto de 2026 debe de ser ese: fortalecer el mercado interno”, manifestó.

Por lo que dijo que ahora se buscará fortalecer esta colaboración entre los mismos empresarios.

“Debemos de conocernos nosotros mismos porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos puede ofrecer la empresa que tenemos cerca y quizá pudiéramos estar comprando fuera sin saber que aquí pudiéramos tener igual o mejor precio sin duda y mejor calidad”, estableció.

Refirió que en años anteriores hubo buenos resultados, sobre todo en la proyección, sin embargo, expuso que por ahora se le apostará a otra estrategia, para poder afrontar la situación económica actual.

“Ahora debemos de ir un poco más allá. Debemos de fortalecer el mercado interno, trabajar entre nosotros y consumir Durango”, indicó.

Por lo que se busca promover el consumo entre los mismos empresarios, para fortalecer el mercado interno.

Expuso que anteriormente la ventaja de instalarse en la Feria era la promoción que se hacía de las empresas, pero “este año debemos apostarle a fortalecer el mercado interno y el consumo local, por eso la intención es ampliar a mayor número de empresas y Cámaras e incluso abrirnos a la sociedad para que nos presentemos en un solo espacio, que nos podamos conocer y buscar opciones. Creo que (instalarse en la Feria) fue bueno pero podemos hacer algo todavía mejor”, estableció.