Empresarios de La Laguna ven un panorama complicado para 2027

Un ambiente de incertidumbre y desánimo predomina entre los empresarios de la Comarca Lagunera, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en La Laguna, Homero del Bosque, quien aseguró que el sector productivo atraviesa por condiciones desfavorables.

“Son bastante desfavorables. Vemos mucho pesimismo la verdad, en el sector empresarial de La Laguna. Y desafortunadamente no vemos aún una luz en el camino. Confiamos que toda esta revolución que se ha estado dando en el sector empresarial venga, de alguna forma, a alentar a nuestros dirigentes, a nuestros diputados y a nuestros senadores para que se haga algo al respecto. Porque definitivamente las condiciones que nos están llevando creo que al sector productivo no le favorecen en absolutamente nada”, mencionó.

Expuso que los industriales de la región se enfrentan a un escenario adverso frente a una competencia internacional que los deja en desventaja.

“Creo que necesitamos ser más apoyados y no tanto que nos regalen dinero, debe haber proyectos productivos, debe de haber incentivos fiscales incluso también, porque hoy vemos que tenemos a un China demasiado, muy frontal en estos temas económicos, y donde resulta que es más práctico, lo veíamos en una reunión que tuvimos en el sector empresarial, es más práctico incluso traerse una nave terminada desde China, aunado a todos los conceptos que llevan de pagos para llegar aquí al país, que venga desde China teniendo importantes empresarios e importantes productores de ese tipo de equipos para que se instalen”.

“Entonces creo que esto sí nos llama a que desde el nivel federal se tenga que hacer algo, porque obviamente aquel país tienen muchos incentivos y a nosotros nos está dejando muy mal parados. Creo que sí es importante que todos volteen a ver realmente la problemática que tenemos”, citó.

Asimismo, consideró que medidas como el incremento a los salarios, aunque son necesarias, han impactado severamente en las finanzas de las empresas al no estar acompañadas de estímulos para los empleadores.

Aunque reconoció que hasta el momento los cierres definitivos de empresas no han sido masivos, sino que se han registrado pocos y de giros diversos, enfatizó que algunos empresarios están recurriendo al sobreendeudamiento para cumplir con sus obligaciones básicas, como las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También ha habido recortes, aunque dijo que aún se cuenta con cifras definitivas, “lo que sí es un hecho es que se vislumbra un panorama muy complicado para el próximo año”, enfatizó.