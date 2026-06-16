Empresarios del CEJ tampoco se instalarán en pabellón de la Feria de Durango, por costos elevados

Tampoco los miembros del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) contemplan la renta de espacios este año en la Feria de Durango, informó su presidenta Karen Rivas Santillán.

Explicó que solamente unos cuantos están buscando espacios en lo individual, pero fuera del Centro de Convenciones ya que la mayoría no considera que sea algo redituable para sus negocios, por los costos elevados.

“Desconozco los precios de este año, pero si sé que son elevados y que si tienen que tener una muy buena planeación para que les salga de verdad el negocio porque se les puede ir todo simplemente en la renta y pues quedar ahora sí que tablas”, mencionó.

Expuso que la mayoría de quienes se instalaban anteriormente, lo hacían con la visión de posicionar la imagen de sus negocios y no tanto pensando en vender sus productos o servicios, ya que es difícil que esto ocurra en la Feria.

“Hay quienes lo usan sólo para darse a conocer, o sea, como medio de publicidad aunque no les vaya bien”, manifestó.

Por lo que la mayoría de quienes integran este Consejo evaluaron el costo-beneficio.

“Lo que pasa es que las rentas son muy elevadas, entonces sí habría que ver el costo-beneficio porque hay quienes van y se ponen con la ilusión de sacar un negocio pero las mismas rentas se comen la utilidad, salen tablas o en números rojos. Hay a quienes les funciona por darse a conocer dentro de la Feria y que la gente los vea los veintitantos días que dura pero la verdad es que sí tendrían que tener una muy buena estrategia y un muy buen negocio para que les sea rentable”, estableció.

NO PARTICIPARÁN

Como El Siglo de Durango informó, este año los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no participarán en la “Exponencial” de la Feria de Durango, que anteriormente se instalaba en la zona del pabellón industrial, confirmó el presidente, Raúl Montelongo Nevárez.