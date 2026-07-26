Empresarios duranguenses aspiran a participar en conjunto en licitaciones de obra pública
Las empresas locales de maquinaria pesada están formando consorcios para competir por las nuevas licitaciones de obra pública, ante los retos de la contratación sin anticipos, informó el presidente de la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada del Estado de Durango (Aimped), Fernando Castro.
“Se están empezando a licitar ya en este segundo semestre del año, obras con la (Dirección General del Centro Durango) SICT, a cargo del ingeniero Froylán García Higareda. Nos ha insistido mucho en que participemos las empresas duranguenses y estamos tratando de hacerlo en consorcio para poder afrontar el reto con las obras que no traen anticipos para financiamiento”, estableció.
Señaló que el panorama para el segundo semestre es más favorable, aunque Durango mantiene un rezago en obra pública, por lo que buscan participar para propiciar una reactivación económica.
“Desde luego que sí, dentro de la posibilidad. Hay muchos candados para efecto de participar en las obras, sobre todo que ya no cuentan con anticipo como antes, pero sí se está participando en mayor medida y también hay que decirlo, se abrió el panorama de la obra más que en los seis años anteriores. Ha habido un poco más de opción”, mencionó.
En tal sentido, explicó que son varias las empresas que buscan participar a través de la conformación de consorcios.
“Estamos participando alrededor de 15 empresas, pero aun así la caída en el estado en relación a obra pública es grandísima. Es el estado más atrasado en el país con relación al decremento en obra pública”, lamentó.