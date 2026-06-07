Empresarios duranguenses llaman a enfrentar el bajo crecimiento económico

Al asumir la presidencia del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) capítulo Durango, Mauricio Holguín Herrera, afirmó que se buscará fortalecer la actividad económica, promover la atracción de inversiones y consolidar una representación empresarial amplia que contribuya al desarrollo del estado.

La ceremonia de toma de protesta fue encabezada por el presidente nacional del organismo, Juan Carlos Pérez Góngora, quien hizo un llamado a enfrentar los retos económicos del país mediante una mayor participación de empresarios, profesionistas y sociedad organizada.

Afirmó que el país requiere unidad y una mayor participación ciudadana para enfrentar los retos económicos actuales, especialmente en materia de generación de inversiones y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que crecer, no hay otra. El crecimiento ha estado muy mediocre en el país. Tenemos un problema de que falta inversión”, señaló el dirigente nacional, quien sostuvo que el desarrollo económico debe sustentarse en la llegada de nuevos proyectos productivos y en condiciones que generen confianza para invertir.

Por su parte, Mauricio Holguín destacó que se buscará promover una agenda orientada al fortalecimiento de la actividad económica y la participación de la iniciativa privada en los asuntos públicos.

Señaló que Durango tiene potencial para atraer capitales nacionales y extranjeros, por lo que una de las prioridades será generar condiciones que permitan retener inversiones y fortalecer la confianza de quienes siguen apostando por el crecimiento del estado.