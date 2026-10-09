Empresarios piden incentivos por la reducción de la jornada laboral

Para cumplir con la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas los empresarios tendrán que hacer ajustes en sus comercios y empresas, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

Expuso que el costo contable por hora disponible podría aumentar 4.35 por ciento en 2027 y acumular un ajuste de hasta 20 por ciento hacia 2030, mientras que 71.4 por ciento de las empresas anticipa un incremento en sus costos, de acuerdo con los ejercicios y la encuesta de Concanaco Servytur.

Ante ello, tanto la instancia nacional como la local de esta Cámara mostraron disposición por mantener el diálogo sobre la implementación de la reforma.

Refirió que la Secretaría del Trabajo ha planteado 2026 como periodo de transición y enero de 2027 como el inicio de la primera disminución de la jornada laboral.

Ante ello, se planteó que el cambio debe acompañarse de incentivos a la formalidad, cuotas diferenciadas para nuevas contrataciones, flexibilidad regulada y un régimen proporcional para las MiPyMEs, particularmente para que los negocios pequeños puedan adaptarse al nuevo esquema.

Sánchez López señaló que el tema forma parte de las preocupaciones que enfrenta actualmente el sector comercio, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, que tendrán que adaptarse al nuevo esquema sin que esto implique poner en riesgo las fuentes de empleo.

Refirió que mantener un trabajador formal puede representar para los negocios un costo adicional de hasta 40 por ciento sobre el salario, al considerar cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit, impuestos sobre nómina y prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y PTU.