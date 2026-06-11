Empresas de Durango pausarán labores para ver los partidos de México en el Mundial 2026

Con el inicio del Mundial 2026, en varias empresas duranguenses se cambiaron los uniformes por las playeras de la Selección Mexicana; y, durante dos horas, los trabajadores podrán disfrutar del partido de futbol.

Y es que, en las empresas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se dio permiso a los empleados para que puedan ver los partidos de la Selección, informó el presidente de dicho organismo, Raúl Montelongo Nevárez.

“Sí, la mayoría de los patrones vamos a tener esa consideración. Creo que no podemos no tenerla. Al final del día la gente trae el ánimo, está contenta, está entusiasmada, queremos ver el juego. Yo creo que vale la pena que preparemos un espacio que ese tiempo, esas dos horitas dejemos de laborar, que veamos el juego con una botanita, que lo disfrutemos y estoy seguro que después de eso la gente se va a reincorporar a trabajar con más ánimo y seremos más productivos”, estableció.

Reconoció que no se puede ir en contra de la fiebre mundialista que se vive en el país ya que los trabajadores no estarán concentrados, por estar pensando en el partido, por lo que dar ese espacio, es algo positivo.

“No se puede. México es un país donde nos gusta el fútbol. A la gran mayoría le interesa verlo, están contentos. Desde ayer por fin yo logré ver un poquito el ánimo mundialista, la gente en las calles con la playera, la gente esperando ver el juego. Entonces, la gente está distraída, no está pensando en trabajar, está pensando en ver el juego. Ya después del juego nos concentramos en trabajar”.

Por lo que, más que afectar, este permiso impactará en una mayor productividad. “Creo que dos horas sí las podemos tomar para poder ver el juego y creo que el beneficio va a ser mayor, la gente va a estar contenta, va a estar reanimada y va a seguir trabajando”, manifestó.