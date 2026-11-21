La Secretaría de Salud de Durango reconoció que los problemas laborales con el personal de limpieza de hospitales pueden afectar la operación de los servicios, pero responsabilizó a las empresas subrogadas de cumplir con los pagos y prestaciones de sus trabajadores.

Moisés Nájera Torres, titular de la dependencia, señaló que los empleados pertenecen a compañías contratadas para prestar el servicio y no directamente a la Secretaría, por lo que corresponde a estas empresas responder por sus obligaciones laborales.

Lo anterior, luego de que El Siglo de Durango evidenciara los problemas registrados con personal de limpieza del Hospital Materno Infantil de la empresa Fucxen, a quienes no les pagaron a tiempo la quincena pasada.

El funcionario explicó que los prestadores de servicios del Gobierno estatal y federal conocen que los pagos de sus contratos pueden presentar retrasos, pero esto no los exime de cumplir con sus trabajadores.

Indicó que, en ocasiones, las empresas trasladan la responsabilidad a la Secretaría de Salud y los empleados terminan reclamando directamente a la institución, pese a que su relación laboral es con la compañía contratada.

Nájera Torres reconoció que esta situación sí puede afectar la operatividad de los hospitales, particularmente cuando se trata de servicios de limpieza, que son indispensables para mantener las condiciones sanitarias de las unidades médicas.

Agregó que también será necesario revisar la asignación de funciones del personal sindicalizado que cuenta con códigos relacionados con actividades de limpieza, pero que actualmente realiza labores administrativas.

Consideró que este tema deberá analizarse con los tres sindicatos del sector salud, así como con las áreas administrativas de la dependencia, a fin de establecer una estrategia que permita mejorar la distribución del personal y evitar afectaciones en los hospitales.