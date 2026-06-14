Empresas del CCE no ven un problema grave en la deuda a proveedores en Durango

En torno a las declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango sobre las dificultades para avanzar a un mayor ritmo en la deuda a proveedores que sigue pendiente, por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se informó que, al menos con las empresas afiliadas a esta organización, no se percibe un problema grave.

“Al menos entre las empresas afiliadas al CCE no se tiene identificado actualmente un problema grave o generalizado relacionado con pagos pendientes por parte del Gobierno del Estado”, se estableció.

No obstante, se aclaró por parte del CCE que no todas las empresas son proveedoras del gobierno, por lo que este posicionamiento no se puede generalizar. “Es importante precisar que no todas las empresas que integran los organismos empresariales son proveedoras del Gobierno del Estado, por lo que la situación de adeudos no necesariamente refleja la realidad de la totalidad del sector empresarial”.

En tal sentido, se aseguró que, entre los agremiados a esta organización, los adeudos se han ido liquidando. “Es cierto que en su momento existió una deuda importante con empresas vinculadas al Consejo Coordinador Empresarial; sin embargo, a lo largo de la presente administración esos adeudos se han venido atendiendo y, en la mayoría de los casos, ya fueron liquidados”, se afirmó.

600 MDP

Y es que, de acuerdo con declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Franklin Corlay Aguilar, esta administración tiene una deuda a proveedores de 600 millones de pesos, de los cuales, se han abonado 200 millones de pesos.

“Vamos bastante bien, acuérdense que hay un antes y un después en toda la proveeduría que tiene que ver con la administración anterior, absolutamente todo está en un proceso de revisión por las autoridades correspondientes y en lo que llevamos de esta administración estamos solventando ya los pagos”, afirmó.

No obstante, dijo que ha habido recortes en torno a las participaciones federales, lo que ha generado dificultades en el flujo, “se han caído cerca de 240 millones de pesos en lo que llevamos de este año, afortunadamente lo que nos está salvando son acciones de recaudación de recursos propios, eso nos ayuda mucho”, declaró.

Sin embargo, como El Siglo de Durango informó, durante los primeros meses del año, más que reducciones, se reportan aumentos en el rubro de participaciones, de acuerdo con los datos oficiales del orden federal.