Aunque más de la tercera parte de las empresas cuenta con programas sólidos de capacitación y desarrollo para jóvenes, la contratación continúa condicionada a que los aspirantes tengan experiencia laboral previa, una de las principales barreras que enfrenta este sector para incorporarse al mercado de trabajo.

De acuerdo con la cuarta edición del informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement y ManpowerGroup, el 35.1 por ciento de las empresas encuestadas dispone de sistemas de formación para jóvenes, pero mantiene la preferencia por contratar personal que ya tenga experiencia.

El estudio revela que el 63.1 por ciento de los jóvenes se encuentra en búsqueda activa de empleo; sin embargo, el 38.5 por ciento tiene pocas expectativas de conseguirlo y el 85.1 por ciento reconoce enfrentar obstáculos en distintas áreas para lograr una oportunidad laboral.

Entre los requisitos que los jóvenes consideran más valorados por los empleadores destaca la experiencia previa en el puesto, con el 59.6 por ciento de las menciones.

Otro requisito más valorado es la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo, con 39.4 por ciento; el nivel educativo o capacitación formal, con 34.7 por ciento, y los conocimientos técnicos específicos, con 34.4 por ciento.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, señaló que el país no enfrenta un problema de capacidad de los jóvenes, sino de los criterios que se utilizan para incorporarlos a las empresas.

Sobre todo, por la exigencia de experiencia que puede dejar fuera a candidatos que podrían desempeñarse adecuadamente una vez que reciban capacitación.

Otro de los problemas identificados es la baja participación de los jóvenes en programas de certificación profesional.

Apenas el 33.9 por ciento ha concluido o cursa actualmente alguna certificación, porcentaje inferior al promedio de América Latina, que alcanza el 44.1 por ciento.

Entre quienes sí cuentan con alguna certificación, las principales áreas de formación son habilidades interpersonales, con 41.2 por ciento; tecnología y tecnologías de la información, con 29.1 por ciento; programación y software, con 26.1 por ciento.