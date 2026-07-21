Empresas mayoristas de Durango venden más con menos trabajadores, en 2026: INEGI

Las empresas mayoristas de Durango vendieron 12.3 por ciento más que hace un año, pese a operar con una plantilla de personal 0.7 por ciento menor, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte del organismo también muestra que las empresas mayoristas aumentaron 12.0 por ciento las mercancías adquiridas para su reventa, mientras que las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.9 por ciento, lo que refleja un crecimiento de la actividad comercial sin una expansión del empleo.

En el comercio al por menor, el comportamiento fue más moderado. Los ingresos crecieron 1.6 por ciento anual, el personal ocupado aumentó 0.2 por ciento, las compras de mercancías para reventa avanzaron 1.4 por ciento y las remuneraciones medias registraron un incremento real de 5.8 por ciento.

A nivel nacional, el INEGI informó que, con cifras desestacionalizadas, durante mayo los ingresos del comercio al por mayor aumentaron 2.6 por ciento respecto a abril y 15.4 por ciento en comparación anual.

Sin embargo, el personal ocupado disminuyó 0.4 por ciento lo que muestra una tendencia nacional, y las remuneraciones medias reales crecieron apenas 0.3 por ciento.

En contraste, el comercio al por menor reportó una disminución mensual de 0.6 por ciento en sus ingresos, aunque en el comparativo anual registró un crecimiento de 2.4 por ciento.

El personal ocupado aumentó 0.2 por ciento y las remuneraciones medias reales avanzaron 7.4 por ciento respecto a mayo del año pasado.

En cifras originales, el promedio nacional muestra que los ingresos del comercio al por mayor crecieron 13.3 por ciento anual, mientras que los del comercio al por menor aumentaron 1.6 por ciento.