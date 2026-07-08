Empresas tecnológicas moderan contrataciones para el tercer trimestre de 2026: ManpowerGroup

Las expectativas de contratación en el sector tecnológico y de servicios de Tecnologías de la Información (TI) muestran una moderación para el tercer trimestre de 2026, reflejo de una mayor cautela entre los empleadores al momento de incorporar personal.

De acuerdo con el reporte "Expectativas de Talento Tecnológico" de Experis, la Tendencia Neta de Empleo (TNE) para el periodo julio-septiembre se ubicó en 20 por ciento.

El panorama se desarrolla en un contexto de escasez de talento especializado, ya que el 64 por ciento de los empleadores del sector reconoce dificultades para cubrir los perfiles que requieren sus operaciones.

"La moderación en las expectativas de contratación refleja un mercado más estratégico, no necesariamente menos dinámico. Las organizaciones siguen invirtiendo en talento tecnológico, pero hoy lo hacen con mayor precisión, enfocándose en perfiles altamente especializados que realmente generen valor en un entorno cambiante", señaló Damián Malfatti, director de Experis en ManpowerGroup México.

Ante este escenario, el 95 por ciento de las empresas aplica una combinación de estrategias para cubrir sus necesidades de personal.

El 28 por ciento apuesta por el upskilling y reskilling de sus colaboradores; el 25 por ciento ha implementado mayor flexibilidad en las ubicaciones de trabajo; el 22 por ciento busca nuevas bolsas de talento.

El 21 por ciento incorpora herramientas de Inteligencia Artificial o automatización para reducir la necesidad de contratar personal; el 20 por ciento ofrece mayor flexibilidad de horarios y el mismo porcentaje ha optado por incrementar los salarios.

En cuanto a los perfiles buscados, las empresas priorizan tanto las habilidades técnicas como las humanas . Entre estas últimas destacan el profesionalismo y la ética laboral, seguidas de la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo y la capacidad de mentoría.

Respecto a las habilidades técnicas, el modelado de Inteligencia Artificial y el desarrollo de aplicaciones encabezan la demanda, seguidos de la alfabetización en IA y las habilidades de ingeniería.