En 'alerta amarilla', visa de Villegas

En medio de versiones difundidas en medios nacionales sobre su situación migratoria y posibles investigaciones en Estados Unidos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, salió a aclarar públicamente el estado de su visa y los señalamientos que han generado atención en los últimos días.

Reconoció que existe un tema pendiente relacionado con su visa de Estados Unidos, luego de las versiones sobre una presunta suspensión del documento.

Sostuvo que las autoridades consulares no le han informado que tenga prohibido ingresar a Estados Unidos. "Yo diría: sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé", declaró el Mandatario.