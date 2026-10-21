En alto riesgo la ductilidad política en la relación México-Estados Unidos

Tengo en mi poder el libro de Porfirio Muñoz Ledo Sumario de una Izquierda Republicana, para mí, una de las mentes más brillantes de la izquierda mexicana y cuyo pensamiento comparto en ésta colaboración.

Recomiendo su lectura para entender la atonía en la relación México-Estados Unidos. El libro fue editado por Editorial Oceanía con prólogo de Victor Flores Olea, lo recibí como un valioso obsequio y dedicatoria de mi Maestro H.

Pipitone, en ese tiempo Catedrático de la Facultad de Economía e Investigador y autor de una gran cantidad de libros. Cito textualmente parte de su idea y aportaciones: Capítulo 1 el deber de cambiar Por Una Nueva Constitución páginas (23 a 25).

“Entiendo que se ha dado una respuesta positiva sobre la necesidad de una nueva normativa constitucional para el país, estoy de acuerdo de que es menester proceder a la revisión del orden constitucional y reformar las disposiciones que rigen tanto la organización y la distribución de los poderes públicos, la formación y renovación de las autoridades como los derechos de los ciudadanos y las relaciones entre el Estado, la Sociedad y la Economía.

Propongo claramente la adopción de una Nueva Constitución. Desde hace mucho tiempo lo planteo a mis alumnos y a mis oyentes permanentes o casuales, como la expresión “Cuarta República Mexicana”.

Cuarta República significaría que nuestro país tuvo una primera definición constitucional, esto es, una Primera República en 1824, la de la Independencia, una Segunda en 1857, la de la Reforma, una Tercera en 1917, la de la Constitución Social que nos rige y que llamo La República Democrática y que sería elaborada en el año 2000 y promulgada hacia el año 2001.” Porfirio Muñoz Ledo fue muy claro al señalar como camino posible “La Cuarta Transformación” con el apoyo de una gran cantidad de colaboradores y desde luego, con el voto del pueblo llegado el momento del cambio hacia otro sistema político. México ponía el ejemplo de la Democracia y la aceptación a nuevos partidos políticos así como la relación con el Estado bajo un marco de instituciones que garantizaban el Derecho de los Ciudadanos para decidir con libertad.

En ésta nueva Geopolítica dominada por las ideas de Donald Trump y su cambiante forma de pensar desde su primer mandato, hoy están en riesgo todas las actividades incluyendo la firma del Tratado de Libre Comercio cuando ésta semana anunció 50% de Aranceles al acero mexicano y a otros sectores, a ello agregó la exigencia de actuar con más efectividad en el combate a los generadores de violencia, con una actitud por demás agresiva al publicar una lista de políticos involucrados en actos de corrupción y que deben de ser juzgados de inmediato suspendiendo sus visas y documentos, así como la entrada a los Estados Unidos.

Por razones de seguridad ha expresado a los medios estar listo para atacar a los cárteles mexicanos, éstas son señales de una de las más difíciles relaciones de que se tenga memoria en las últimas décadas entre los dos países.

En relación a las respuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, su debilidad sigue siendo la falta de autocrítica con ataques continuos a la oposición y a los medios, así como a quienes no están de acuerdo con su forma de pensar.

Los funcionarios que forman parte de su equipo cercano no han tenido la capacidad para enfrentar los últimos conflictos en Guadalajara, Sinaloa o Chihuahua por citar algunos. No existe una certeza para avalar los procedimientos en varios casos expresados en la mañanera utilizando respuestas de enfrentamiento con el Gobierno de Donald Trump.

Cómo lo menciono en el título de mi colaboración, se pone en riesgo la ductilidad política, en la relación de los 2 países. De acuerdo con la semántica ductilidad es un concepto adaptado para medir la capacidad de actores, instituciones, leyes o discursos políticos para amoldarse, ceder o transformarse frente a las presiones del entono sin quebrarse o provocar una ruptura del sistema. Faltó el ensayo de posibles soluciones, pues el problema es de los que hunden sus raíces y colapsan las estructuras más firmes y ya no hay tiempo para rectificar.