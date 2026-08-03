En conversatorio, rinden homenaje al legado de Dolores del Río

Para conmemorar el natalicio de la legendaria actriz duranguense Dolores del Río, la Asociación Amigos de Dolores del Río llevó a cabo un conversatorio en las instalaciones de la Librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), donde especialistas y promotores culturales dialogaron sobre su vigencia, anécdotas e impacto en el cine internacional.

El evento contó con la presencia de la directora del recinto, María Teresa Lucero Sánchez, los comentaristas: Carmen Aguilar, Francisco Canales Gutiérrez, Oscar Jiménez Luna y Sergio Sánchez Carrasco, así como la presencia de Adrián Alanís Quiñones y Miguel Castro Carrillo.

DIFUSIÓN CULTURAL

Durante la primera intervención, Francisco Canales Gutiérrez destacó que, desde su fundación, la asociación mantiene el compromiso de difundir la obra de la diva mexicana mediante actos en su monumento y la proyección gratuita de su filmografía en la Cineteca, a la cual donaron 16 títulos. Sin embargo, reconoció que el apoyo gubernamental para preservar esta memoria cultural sigue siendo limitado.

Por su parte, Carmen Aguilar reafirmó el objetivo de continuar promoviendo el arte y la cultura entre las nuevas generaciones. Recordó el impulso que en su momento brindó el exgobernador Héctor Mayagoitia Ramírez y enfatizó que aún queda mucho trabajo por hacer para que las juventudes conozcan el legado de los artistas locales.

LA HUELLA DE DOLORES EN DURANGO

En el ámbito histórico y de investigación, Sergio Sánchez Carrasco compartió el hallazgo del lugar exacto donde se ubicaba la Hacienda Las Cruces, en el poblado Emilio Carranza, sitio donde la actriz declaró haber pasado los años más felices de su vida cabalgando por las riberas del río Nazas. Explicó que, tras rastrear la zona con herramientas digitales y recopilar testimonios de adultos mayores de la comunidad, constató la ubicación de la edificación, la cual desapareció a mediados de los años sesenta. Asimismo, aprovechó para reivindicar la figura de otro duranguense fundamental en el Hollywood silente: Ramón Novarro.

PIONERA DEL CINE INTERNACIONAL

Finalmente, Oscar Jiménez Luna abordó la irrupción de Dolores del Río en el cine anglosajón en una época de barreras idiomáticas y prejuicios, abriendo brecha junto a figuras como Rodolfo Valentino. Mencionó que la actriz duranguense, junto a otros, pavimentó el camino para posteriores estrellas que llegaron como Katy Jurado.

Para concluir, recordó una anécdota consignada por el escritor Paco Ignacio Taibo I, quien atribuía a Dolores del Río la popularización en Hollywood del traje de baño de dos piezas, desafiando las estrictas normas de vestimenta de la época.