En documental, Mike Tyson se desnuda ante las cámaras y conquista Netflix

El ascenso a la gloria, los excesos, los escándalos judiciales y la búsqueda de una segunda oportunidad forman parte de “TYSON”, la nueva miniserie documental de Netflix que revisita la vida de Mike Tyson, uno de los personajes más explosivos y controvertidos de la historia del boxeo.

A través de cuatro episodios, la producción se adentra en el hombre detrás de los nocauts para mostrar las contradicciones de una figura que conoció la fama mundial, pero también atravesó algunas de las etapas más difíciles de su vida.

El documental dirigido por Floyd Russ consiguió 5.1 millones de visualizaciones durante su primera semana, de acuerdo con las cifras publicadas por Netflix hace tan solo unos días.

El resultado colocó a la producción en el cuarto lugar de las series de habla inglesa más vistas de la plataforma, una señal de que el interés por la trayectoria del excampeón de los pesos pesados continúa vigente, incluso décadas después de sus mayores triunfos deportivos.

EL HOMBRE DETRÁS DEL MITO

La historia comienza mucho antes de los cinturones y las grandes bolsas económicas. Nacido en Brooklyn, Nueva York, Tyson creció en un entorno complicado y acumuló problemas durante su adolescencia, hasta que encontró en el boxeo una oportunidad para transformar su vida. Bajo la orientación del entrenador Cus D’Amato, desarrolló el estilo agresivo, la velocidad y la potencia que lo llevaron a convertirse, con apenas 20 años, en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia.

La miniserie reconstruye ese ascenso vertiginoso y la manera en que la fama modificó su entorno. Los triunfos deportivos conviven con las presiones económicas, las relaciones personales conflictivas, las adicciones y las decisiones que terminaron por afectar su carrera. En lugar de limitarse a una sucesión de peleas memorables, el relato busca explicar cómo el éxito, la exposición pública y las circunstancias personales se entrelazaron en una trayectoria marcada por los extremos.

Para construir esta mirada, el director combina entrevistas actuales con Tyson, material de archivo y testimonios de personas que formaron parte de distintas etapas de su vida. El equipo también visitó lugares importantes para el exboxeador, entre ellos Brownsville, el gimnasio de Catskills donde se formó y Las Vegas, ciudad vinculada a momentos decisivos de su carrera.

CUATRO EPISODIOS SOBRE SU VIDA

Cada capítulo aborda una etapa distinta de la trayectoria del excampeón. “Poder” presenta su infancia, los problemas que enfrentó durante su adolescencia y el encuentro con D’Amato que cambió su destino. “Codicia” sigue su consolidación como estrella mundial y las circunstancias personales y profesionales que comenzaron a complicar su vida fuera del cuadrilátero.

“Confianza” se concentra en una etapa de derrotas, conflictos judiciales y encarcelamiento que alteraron sus planes deportivos. Finalmente, “Humano” aborda las consecuencias de uno de los episodios más recordados de su carrera, la mordida a la oreja de Evander Holyfield, además de su alejamiento del boxeo, sus intentos de reinventarse y su proceso de recuperación personal.

La producción también retoma la condena que Tyson recibió en 1992 por violación, tras la denuncia presentada por Desiree Washington. El exboxeador fue sentenciado a seis años de prisión, aunque recuperó la libertad en 1995, después de cumplir aproximadamente tres años. Tyson ha negado haber cometido el delito y ha sostenido que el encuentro fue consensuado. El documental vuelve sobre este episodio desde su perspectiva, una decisión narrativa que también ha generado cuestionamientos por el espacio que concede a su versión frente a otras voces relacionadas con sus controversias.

ADICCIONES Y REINVENCIÓN

Entre los pasajes más llamativos aparece el testimonio de Tyson sobre sus problemas con las drogas y el alcohol, así como su acercamiento al llamado “veneno del sapo”, una sustancia psicodélica asociada a las secreciones del sapo del desierto de Sonora. El exboxeador atribuye a esa experiencia parte de su transformación personal, por lo que el tema ocupa un lugar relevante en el tramo final de la serie.

Lejos de presentar únicamente los excesos como anécdotas de una celebridad, el documental intenta incorporarlos a una reflexión sobre la identidad, la recuperación y las distintas maneras en que Tyson ha buscado reconstruirse. De acuerdo con Floyd Russ, la posibilidad de conversar con el deportista a sus 60 años permitió explorar una perspectiva distinta de la que ofrecen los registros de sus años de mayor fama.

El director también explicó que el acceso al protagonista incluyó varias entrevistas distribuidas a lo largo de entre ocho y 12 meses, además de encuentros en diferentes lugares vinculados con su historia. Esa cercanía permitió abordar asuntos que inicialmente resultaban difíciles, entre ellos su relación con el promotor Don King.

El rendimiento de “TYSON” en Netflix confirma que las historias de figuras deportivas capaces de trascender su disciplina conservan un fuerte atractivo para el público.

Con sus cuatro episodios, “TYSON” apuesta por una historia que va más allá del deporte y coloca en primer plano las luces y sombras de una celebridad cuya vida ha estado bajo escrutinio durante décadas. El resultado es un retrato de ascenso, caída y reinvención que ha encontrado una audiencia internacional, al tiempo que mantiene abierto el debate sobre la forma en que se reconstruyen las historias de personajes tan admirados como cuestionados.