En Durango, 3 de cada 10 muertes estan relacionadas con problemas del corazón: INEGI

Tres de cada 10 defunciones que se registran en Durango son consecuencia de enfermedades del corazón, de acuerdo con las estadísticas de defunciones registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan que durante el primer trimestre del año se contabilizaron dos mil 499 defunciones por todas las causas.

Los datos dados a conocer por el INEGI, con base en los certificados de defunción, revelan que en el país las tres principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos.

Estos tres primeros lugares, en el mismo orden, se mantienen en los 32 estados del país y los cambios comienzan a presentarse a partir del cuarto y quinto lugar.

Mientras en algunas entidades aparecen las enfermedades del hígado, en otras se encuentran los accidentes, las enfermedades cerebrovasculares, la influenza y neumonía, los homicidios, las enfermedades renales, entre otras causas.

CAUSAS DE MUERTE EN DURANGO

En Durango, el 30.3 por ciento del total de las defunciones registradas durante el primer trimestre de este año fueron por enfermedades del corazón, mientras que la segunda causa fue la diabetes, con 13.5 por ciento, lo que representa una diferencia considerable entre ambas.

La tercera causa fueron los tumores malignos , con 11.6 por ciento; en cuarto lugar, aparecen los accidentes, con 5.1 por ciento, y en quinto, las enfermedades cerebrovasculares, con 4.6 por ciento.

Sin embargo, al separar las defunciones por sexo, las tres primeras causas se mantienen. En el caso de las mujeres, la cuarta causa son las enfermedades cerebrovasculares y la quinta corresponde a influenza y neumonía.

Entre los hombres, la cuarta causa de defunción son los accidentes, que no aparecen entre las cinco principales causas de muerte de las mujeres, mientras que en quinto lugar se encuentran las enfermedades del hígado, que tampoco figuran entre las cinco primeras causas entre la población femenina.

Las mismas estadísticas revelan que en Durango se registraron durante el primer trimestre del año dos mil 499 defunciones por todas las causas, lo que representa un promedio de 27.7 muertes cada 24 horas.

La tasa de defunciones en Durango alcanzó 123.9 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra que, aunque pudiera parecer elevada, se encuentra por debajo de la media nacional, que fue de 158.3 muertes por cada 100 mil habitantes.

La tasa registrada en Durango se encuentra además más cerca de la más baja del país, correspondiente a Quintana Roo, con 113.9 muertes por cada 100 mil habitantes, que, de la más alta, registrada en la Ciudad de México, con 233.6 por cada 100 mil habitantes.