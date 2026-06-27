En Durango, buscan llevar programas sociales a hogares de adultos mayores y personas con discapacidad

En el Congreso del Estado de Durango se presentó una propuesta para facilitar que personas adultas mayores y personas con discapacidad puedan acceder a programas sociales sin necesidad de trasladarse a módulos de atención, mediante esquemas de información, orientación y gestión de trámites directamente en sus domicilios cuando existan impedimentos de salud o movilidad.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado para establecer mecanismos que permitan acercar los servicios gubernamentales a sectores vulnerables, con el objetivo de reducir barreras como largas distancias, falta de transporte accesible, obstáculos físicos y limitaciones de comunicación que actualmente dificultan el acceso a apoyos públicos.

La propuesta fue presentada por la diputada Flora Leal Méndez durante la Comisión Permanente, al advertir que miles de personas quedan fuera de programas sociales no por falta de derecho, sino por la imposibilidad material de realizar trámites presenciales. De acuerdo con cifras del INEGI citadas en la exposición del proyecto, el 28.2 por ciento de la población mayor de 60 años en Durango vive con alguna discapacidad.

Además, se expuso que en la entidad más de 528 mil personas se encuentran en situación de pobreza, un contexto que hace necesario replantear la forma en que operan los programas de asistencia.

La reforma no modificaría reglas de operación ni mecanismos de validación, sino que busca garantizar condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación para quienes enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos sociales.