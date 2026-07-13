En Durango, hay 16 municipios con casos de gusano barrenador

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), correspondiente al informe de casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) en México, con corte al 11 de julio de 2026, en el país se mantienen mil 841 casos activos, de los cuales 27 corresponden a Durango.

Los casos activos se distribuyen en 16 municipios, Santa Clara concentra cuatro; Vicente Guerrero y Pueblo Nuevo registran tres casos cada uno.

Por su parte, Indé, Nazas, Peñón Blanco y Rodeo reportan dos casos activos, respectivamente.

Los municipios que presentan un solo caso, de acuerdo con el informe, son Coneto de Comonfort, Cuencamé, El Oro, Guadalupe Victoria, Mezquital, Poanas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río y Súchil.

¿Cuántos casos se han registrado en Durango?

En cuanto a los casos acumulados, Durango suma 40. De ellos, 31 corresponden a bovinos, cinco a equinos y cuatro a caninos.

A nivel nacional, el acumulado asciende a 33 mil 188 casos registrados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 11 de julio de 2026.