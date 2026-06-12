En Durango, llaman a atender la salud mental como un derecho humano

Los problemas relacionados con la salud mental y las autolesiones en Durango deben verse como un asunto de salud pública y no como un problema individual, aunque están afectando principalmente a hombres jóvenes.

Se hace un llamado a atender la salud mental desde una perspectiva integral de derechos humanos, sobre todo porque en la entidad las tasas de suicidio son superiores al promedio nacional.

El regidor Alan Espinosa de la O manifestó: “Es importante que tengamos en cuenta que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, tienen derecho al acceso a la salud mental, así como a una atención oportuna”.

Aseguró que la situación que enfrenta Durango no puede entenderse como una serie de casos aislados, sino como el reflejo de diversas condiciones sociales que requieren atención por parte de las instituciones y de la sociedad.

Espinosa de la O precisó que, en su mayoría, son hombres jóvenes quienes se quitan la vida, debido a distintos factores como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y la ausencia de espacios adecuados para el esparcimiento y la actividad física.

Destacó que también existen factores culturales que influyen en el deterioro de la salud mental entre los hombres, ya que históricamente han enfrentado estigmas para expresar sus emociones o buscar ayuda profesional.

“No podemos expresar nuestras emociones o creemos que debemos resolver nuestros problemas solos. Esto provoca que muchas personas no acudan con profesionales de la salud mental”.

Sobre la propuesta presentada en el Congreso local relacionada con la cobertura mediática de estos temas, consideró que es necesario capacitar y sensibilizar a distintos sectores para abordarlos de manera adecuada, debido a su impacto en la salud mental.

“Hay estudios que señalan que la manera en que se difunden estos hechos puede influir en su repetición. Creo que es importante que exista capacitación, no solamente para los medios de comunicación, sino también para el servicio público y para la sociedad en general, sobre cómo tratar estos temas con responsabilidad y respeto”, puntualizó.