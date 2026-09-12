En Durango no hay estrategias para el turismo incluyente: activista

La promoción turística que se ha realizado en Durango aún no cuenta con una estrategia que pueda ser considerada como turismo incluyente o accesible para personas con discapacidad.

Óscar Zaldívar Escalante, activista de los derechos de las personas con discapacidad, apuntó que en la parte recreativa para personas con discapacidad, ya sea para locales o visitantes, no hay opciones que puedan generar ese tipo de experiencias.

“Hemos contrastado con otros estados que tienen toda una estrategia de turismo accesible, turismo incluyente, turismo a través de los sentidos”, afirmó.

Dijo que hay ejemplos como Tlaquepaque, en Jalisco, donde toda su red de museos está planeada para poder disfrutarse con todos los sentidos.

“Aquí en Durango, pues no existe como tal ese tipo de experiencias para los locales y tampoco para personas con discapacidad que vengan de otros estados”.

Apuntó que en los espacios de diversión para las familias, ya sean parques, museos, teatros u otro tipo de lugares de recreación , no hay algo que ofrecer de manera incluyente.

Por ejemplo, para las temporadas vacacionales, comentó que no se plantea una estrategia u opciones de recreación.