En Durango preparan marcha y pase de lista por personas desaparecidas

Activistas, madres y familias de personas desaparecidas marcharán de blanco este domingo en Durango, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conemorado el 30 de agosto. Además, invitan a un bazar para recaudar fondos que serán destinados a las labores de búsqueda.

En la capital duranguense se conmemorará con un pase de lista para nombrar a todas las personas que se encuentran desaparecidas, porque sus familias no han dejado de buscarlas.

El colectivo de madres buscadoras que integra Buscando Emilios dio a conocer que la marcha pacífica se realizará a partir de las 17:00 horas. El contingente partirá del Hotel Gobernador, sobre la avenida 20 de Noviembre.

El punto de reunión será frente a la Catedral, donde se realizará un pase de lista. Al terminar, lanzarán globos blancos y prenderán veladoras para recordar a todas las personas que se encuentran lejos de su hogar.

Previo a la marcha se realizará una misa en la Parroquia de Cristo Rey, a las 12:30 horas, donde estarán presentes varias familias que buscan a sus seres queridos.

Otra de las actividades se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, cuando las madres buscadoras tendrán a la venta diferentes productos en un bazar en las Alamedas.

El objetivo de participar en el bazar es recaudar fondos para las labores de búsqueda, ya que las madres buscadoras utilizan sus propios recursos para organizarse y realizar la mayoría de las acciones encaminadas a localizar a sus seres queridos.