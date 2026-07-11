En Durango, productores se quedaron con toda su cosecha del ciclo pasado: SAGDR

En Durango inició un nuevo ciclo agrícola; sin embargo, muchos productores carecen de recursos para comenzar la siembra, principalmente porque aún conservan la totalidad de la cosecha del ciclo anterior, la cual no han podido comercializar.

"Desafortunadamente, hubo muchos productores que se quedaron con su cosecha en bodega o almacenada en sus casas; es decir, con el total de la producción que obtuvieron en el ciclo pasado", detalló el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales.

Explicó que el problema es que ya comenzó un nuevo ciclo de siembra y muchos productores no cuentan con recursos, ya que incluso mantienen adeudos por créditos que solicitaron durante el ciclo anterior.

Indicó que esta situación provocará que numerosos agricultores dejen de sembrar este año.

"Entonces va a haber mucha gente que va a dejar de sembrar esta leguminosa en este ciclo y que va a dejar de sembrar el total de sus parcelas; no nada más dejarán de sembrar frijol, también dejarán de sembrar avena y maíz".

Respecto al apoyo que puede brindar el Gobierno del Estado, señaló que se cuenta con programas para la entrega de semilla de avena y de frijol, con el propósito de respaldar a los productores.

ACOPIO DE FRIJOL EXTRA

Sobre el programa Alimentación para el Bienestar y la ampliación del acopio de frijol solicitada para Durango, comentó que ya comenzó la distribución de costales para continuar con la recepción del grano.

El funcionario reconoció que lo ideal habría sido acopiar el total de la producción estatal, estimada en cerca de 150 mil toneladas de frijol; sin embargo, esto no fue posible.

Recordó que inicialmente se autorizó el acopio de 40 mil toneladas; posteriormente, se amplió en alrededor de 5 mil toneladas y, recientemente, se agregaron otras 2 mil 700 toneladas, con lo que continúa avanzando el programa.

"Hubo un tema con los productores de esta leguminosa que señalaban que el acopio iba muy lento. Estuvieron en Alimentación para el Bienestar y también en las oficinas de la SAGDR, donde nos pedían la intervención".

Aunque precisó que el programa no corresponde directamente a la dependencia estatal, señaló que sí pudieron intervenir para agilizar la distribución de los costales y facilitar el traslado del frijol a los centros de acopio.