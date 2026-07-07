En economía, todo está conectado: ¿cómo es que las tasas de la Fed y Banxico mueven a las cripto?

El mercado de las criptomonedas dejó de ser un ecosistema aislado para geeks tecnológicos. Hoy en día, activos como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) se comportan como termómetros de la liquidez global. Para los inversores mexicanos, este panorama está doblemente condicionado. Las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y el Banco de México (Banxico) dictan, en gran medida, si el dinero fluye hacia las criptomonedas o si se refugia en activos tradicionales.

Comprender cómo la política monetaria de ambos lados de la frontera impacta a los activos digitales, alterando la conversión de bitcoin a dólar, es indispensable para anticipar los ciclos de volatilidad en las carteras locales.

El A, B, C del "grifo" de la liquidez global

Estados Unidos es el epicentro de los mercados de capitales y lo que decide la Fed reverbera instantáneamente en el criptomercado. El mecanismo principal de impacto son las tasas de interés de los fondos federales.

Cuando la Fed mantiene o sube las tasas de interés para combatir la inflación, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense aumenta. Al ser considerados los activos más seguros del mundo, los inversores institucionales prefieren asegurar retornos estables y sin riesgo en dólares en lugar de colocar su capital en activos de renta variable o de alta volatilidad, como las criptomonedas. Esto se traduce en una contracción de la liquidez global y, habitualmente, en una corrección a la baja en los precios de Bitcoin.

Por el contrario, cuando la Fed inicia o consolida un ciclo de recortes en sus tasas de referencia (flexibilización cuantitativa), el "dinero barato" regresa al sistema. Los rendimientos de la renta fija tradicional dejan de ser atractivos, forzando a los capitales a buscar mayores retornos en activos de riesgo. Históricamente, los periodos de tasas bajas en EE. UU. han coincidido con los mercados alcistas (bull markets) más agresivos del ecosistema cripto.

En México, el inversor local le da vuelta al asunto...

Mientras la Fed mueve los hilos globales, el Banco de México (Banxico) determina las condiciones de juego a nivel nacional. La Junta de Gobierno de Banxico ha ajustado de forma gradual la Tasa de Interés Interbancaria a un día hacia el rango del 6.50%, respondiendo a una inflación general que ronda el 4.45%.

Estas tasas, que continúan en niveles atractivos en términos reales, generan un impacto directo en el ecosistema cripto mexicano a través de dos canales. Veamos.

En primera instancia, cabe decir que de la mano de instrumentos gubernamentales como los CETES o las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) ofreciendo rendimientos muy sólidos y regulados, el costo de oportunidad de migrar fondos hacia las criptomonedas es alto. Para el ahorrador promedio en Durango o el resto del país, resulta más prudente asegurar un rendimiento predecible en pesos antes de asumir el riesgo cambiario y la volatilidad inherente de un criptoactivo. A su vez, la política de tasas altas de Banxico ha sido uno de los pilares del llamado "superpeso". Dado que las principales criptomonedas cotizan internacionalmente en dólares, la fortaleza o debilidad del peso mexicano altera el costo de entrada para los usuarios locales. Cuando el peso gana terreno frente al dólar, adquirir Bitcoin en plataformas nacionales se abarata en términos nominales para los mexicanos, abriendo ventanas de oportunidad para el promedio de costos en dólares (estrategia DCA).

Pero... ¿qué dicen las regulaciones? ¿Es "sana" esta distancia?

A la par de la política de tasas, las directrices regulatorias de Banxico configuran el terreno de juego. A diferencia de regulaciones más flexibles o de la integración institucional vista en Wall Street con los ETFs de Bitcoin al contado, el Banco de México mantiene una postura de estricta contención.

Bajo el marco de la Ley Fintech, las circulares vigentes de Banxico prohíben explícitamente que las instituciones financieras del país (como los bancos comerciales) trasladen los riesgos de los activos virtuales al consumidor final. Esto significa que la banca tradicional no puede ofrecer de forma directa la compra, venta o custodia de criptomonedas en sus aplicaciones móviles. Esta "sana distancia" regulatoria obliga a que el dinamismo del mercado cripto en México se concentre casi exclusivamente en los exchanges independientes y plataformas globales, aislando de momento al sistema financiero tradicional de los vaivenes de la Web3.

El boom de las remesas está en las fronteras...

El cruce de políticas monetarias tiene un laboratorio de uso real muy claro en el país: el envío de remesas. La combinación de la inflación en EE. UU., los costos de envío tradicionales y la búsqueda de inmediatez ha acelerado el uso de stablecoins (monedas estables ancladas al valor del dólar) y criptoactivos para transferir capital a México.

Cuando el diferencial de tasas entre la Fed y Banxico ajusta el tipo de cambio, los paisanos que envían fondos evalúan los canales más eficientes.

Las transferencias mediante corredores cripto permiten liquidar dólares de forma casi instantánea a pesos mexicanos, eludiendo las fricciones que a veces genera la banca comercial ante políticas monetarias restrictivas.

No hace falta ver tan lejos para tocar los resultados

Con todo esto, cabe decir que el futuro del mercado cripto en México seguirá atado a la sincronía de los bancos centrales. Los analistas sugieren que si la Fed concreta nuevos recortes de tasas hacia finales de año y Banxico reduce en paralelo el costo del dinero para estimular la actividad interna, la liquidez volverá a buscar activos alternativos de manera natural. Eso sí, la regla de oro sigue siendo monitorear la inflación a nivel macro y los comunicados de política monetaria. En el ajedrez financiero actual, un movimiento de tasas en Washington o en Ciudad de México tiene tanto peso en el valor de tus Bitcoin como las propias actualizaciones de su código tecnológico.