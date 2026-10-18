En el Zoológico Sahuatoba reconstruyen caparazones de tortugas rescatadas

Los animales o fauna silvestre que se localizan en la periferia o en la zona urbana de la ciudad, y que son rescatados por la Policía Ambiental y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Durango, son resguardados y atendidos por el personal veterinario del Zoológico Sahuatoba.

Una usuaria de Facebook compartió el trabajo que se realiza con las diferentes especies, donde parte de esa labor consiste en reconstruir los caparazones dañados de tortugas casquito, que, junto con otras especies, llegan al zoológico para recibir atención y cuidados . Posteriormente, se determina si pueden ser liberadas en su hábitat natural.

Bujdud Suha realizó una publicación en el grupo de Facebook Preservemos los Parques Guadiana y Sahuatoba, luego de acudir al zoológico para llevar un murciélago que había ingresado a su domicilio. Durante su visita, también preguntó sobre el trabajo que realiza el personal con los animales rescatados.

De acuerdo con su relato, el equipo de veterinarios atendía a unas tortugas y se le explicó que eran tortugas casquito, las cuales viven en cuerpos de agua, como arroyos, y tienen hábitos carroñeros, pues contribuyen a limpiar el entorno al alimentarse de animales muertos, una tarea similar a la que realizan los zopilotes.

Contó que, durante la temporada de lluvias, es común que estas tortugas sean arrastradas por las corrientes y terminen golpeadas . También pueden ser atacadas por perros, que llegan a provocarles fracturas en el caparazón, por lo que el personal veterinario trabaja en su reconstrucción con detalle.

“Me impresionó que parte del trabajo que hacen es reconstruirles sus caparazones”, escribió en la publicación, que acompañó con algunas imágenes.

Además de las tortugas, detalló que en el lugar había tlacuaches, un mono y una guacamaya decomisada que se encontraba en proceso de recuperar su plumaje. Explicó que los animales que logran recuperarse son devueltos a su hábitat natural, mientras que aquellos que no pueden ser liberados permanecen en el zoológico bajo resguardo.

Aunque reconoció que no es muy aficionada a los zoológicos, señaló que su perspectiva cambió al conocer el tratamiento y la atención que reciben las especies rescatadas, con el objetivo de recuperarlas y, cuando es posible, devolverlas a su entorno natural.