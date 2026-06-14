En esta colonia de Durango prevén iniciar construcción de más viviendas del Bienestar

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) filial Durango, Juan Manuel Ayala, expuso que cada año va creciendo el déficit de vivienda en el estado , que en la actualidad es de aproximadamente 100 mil.

En el caso de la capital del estado, el rezago de personas con Infonavit que no tienen casa propia se estima en 35 mil , pero podrían ser más ya que aproximadamente 40 mil trabajadores sin vivienda estarían en la informalidad.

Ante ello, consideró positivo el programa a través del cual se construyen viviendas del Bienestar en Durango, que inclusive fue referente a nivel nacional, ya que en una semana y media estaban agotadas las 450 viviendas y quedó una lista de espera de por lo menos 300 personas .

¿Dónde construirán más viviendas del Bienestar en Durango?

Explicó que se iniciará una nueva construcción de esta modalidad de vivienda en la colonia 20 de Noviembre, por el CBTIS 110 , a las que podrán acceder personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, con un costo aproximado de 580 mil pesos a 610 mil pesos .

Detalló que las viviendas tienen 60 metros cuadrados de construcción, así como áreas verdes y un pequeño espacio para integración comunitaria.