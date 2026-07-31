En estas vacaciones, ningún restaurante de Durango reporta aumento en la afluencia

Con base en un sondeo realizado entre establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Durango, se informó que la afluencia durante el periodo vacacional ha sido entre regular y baja.

El presidente de la Canirac, Jorge Luján, informó que los resultados de un sondeo realizado entre establecimientos afiliados para conocer el comportamiento de la afluencia de comensales durante el actual periodo vacacional, reveló que las ventas no subieron.

SIN INCREMENTOS

De acuerdo con la encuesta, el 66.7 por ciento de los participantes calificó la afluencia como regular, mientras que el 33.3 por ciento señaló que ha sido menor. Ningún establecimiento reportó un incremento en el número de clientes.

Estos resultados reflejan que, hasta el momento, la temporada vacacional no ha representado un repunte para el sector restaurantero, manteniéndose un comportamiento estable o por debajo de lo esperado.

El representante del sector señaló que el organismo continuará monitoreando el desempeño de los restaurantes durante las próximas semanas, con el objetivo de evaluar el comportamiento del consumo y generar estrategias que fortalezcan la actividad económica de los negocios de este giro, en la entidad. Y expuso que ya se prepara una muestra gastronómica de hongos y otra más en agosto.

Agregó que tanto la Feria como los partidos del equipo de beisbol de Durango son los eventos que están captando la mayor afluencia en la actualidad.