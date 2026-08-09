En hechos distintos, roban tres motos en Durango capital

Tres motocicletas fueron reportadas como robadas durante este sábado 8 de agosto en diferentes sectores de la ciudad de Durango; dos de los casos ocurrieron durante el día y uno más fue descubierto durante las primeras horas de la mañana.

El primero de los reportes se recibió alrededor de las 08:15 horas, en el fraccionamiento Villas del Manantial, donde una mujer informó que durante la noche había dejado una motocicleta en el estacionamiento de su departamento y por la mañana descubrió que ya no se encontraba.

Se trata de una de la marca Italika, FT 200, modelo 2025, color rojo y con placas 82KYF2 . La unidad había permanecido estacionada en un domicilio de la calle Río Sama, hasta que personas desconocidas lograron llevársela sin que sus propietarios se percataran.

Horas después, cerca de las 16:00, se reportó otro robo, ahora en el fraccionamiento Real Victoria II. En este caso, una motocicleta de la marca Vento, modelo 2025, roja con negro y con placas 59KXP8 , se encontraba estacionada afuera de una vivienda de la calle Dalí.

Apenas cinco minutos después, las autoridades recibieron un tercer reporte relacionado con la desaparición de otra motocicleta. Inicialmente, se indicó como punto del reporte la colonia La Moderna, aunque posteriormente la afectada explicó que el robo ocurrió en el exterior de un negocio ubicado a la entrada del fraccionamiento Tapias.

La motocicleta, propiedad de Julio Héctor, era utilizada para diferentes actividades de la Ferretería y Carpintería San José. De acuerdo con lo relatado por su hija, la unidad permanecía estacionada afuera del establecimiento mientras descargaban varios bultos de cemento.

Al terminar las maniobras se percataron de que la motocicleta ya no estaba. Se trata de una unidad de la marca MB Motors, modelo 2025, de color blanco con verde. Debido a que era utilizada constantemente durante las labores del establecimiento, habría permanecido momentáneamente con las llaves puestas, situación que aparentemente fue aprovechada por el responsable para llevársela.

Los tres casos fueron reportados al número de emergencias 911 y serán turnados para su investigación. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni de la recuperación de alguna de las unidades, por lo que sus propietarios deberán formalizar las denuncias correspondientes para continuar con su búsqueda.