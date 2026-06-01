En La Laguna no hay carne con clembuterol; viene del sur del país: UGRD

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, aclaró que las denuncias que ha realizado sobre la presencia de carne con clembuterol no están relacionadas con los rastros de la región Laguna, sino con producto que llega a la entidad procedente del sur del país.

Explicó que, luego de que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) presentara resultados de revisiones en los rastros de La Laguna sin detectar carne contaminada con clembuterol, sus señalamientos continúan dirigidos a carne proveniente de estados como Querétaro, Guanajuato y el Estado de México.

De acuerdo con la información que posee el líder ganadero, estas entidades son conocidas por el uso de esta sustancia en los procesos de engorda de ganado, motivo por el cual identifican esa ruta de comercialización.

“De toda la vida, de siempre se engorda con esta sustancia”, afirmó.

Respecto a los rastros de La Laguna, indicó que los señalamientos realizados anteriormente estaban relacionados con la venta de carne de bachán, es decir, de animales que murieron por enfermedad u otras circunstancias.

Sobre la denuncia formal que la Coprised ha solicitado, más allá de los señalamientos públicos, Soto Ochoa señaló que corresponde a la autoridad realizar las investigaciones necesarias.

“Ellos son la autoridad, yo no; yo soy un prestador de servicios”, expresó.

Desde principios de año, Soto Ochoa ha insistido ante las autoridades en la necesidad de reforzar la vigilancia para impedir el ingreso a Durango de carne contaminada con sustancias como clembuterol o de baja calidad.