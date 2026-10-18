En la Plaza de Armas no hay nuevos permisos para comerciantes, señala regidor

La Comisión de Actividades Económicas del municipio de Durango dio a conocer que no ha otorgado nuevos permisos para la venta en la vía pública en la Plaza de Armas.

La situación que se registraba es que en comunicación con los comerciantes que ya cuentan con autorización, se les había permitido instalarse otros días para eventos especiales.

Son los domingos cuando la mayoría de los puestos se instalan en la Plaza de Armas, pero también se les había permitido colocar sus puestos en otros días festivos o con motivo de eventos y festivales, explicó el regidor y presidente de la Comisión, Ariel Maa López.

“Ellos nos hacen algunas peticiones ahora por el festival que está en la ciudad, ahora también por el tema del Mukki y algunos otros días en diciembre. Esto se había dado de palabra por más de 20 años”, declaró.

Dijo que desde enero de este año se otorgan algunos permisos igual por días, para que los comerciantes puedan realizar su actividad de manera ordenada , pero aclaró que no se trata de nuevas autorizaciones permanentes.

“Son solo por días, es decir, son extraordinarios. Por ejemplo, viene un concierto y no cae en domingo, pues les damos ese día. Entonces, eso lo vamos platicando. No es un permiso que sea temporal, es un permiso que sea de territorio; son acuerdos, pero que al final de cuentas pasan por la Comisión y ellos retribuyen algún costo que cobre el municipio”, explicó.

Reiteró que, desde el inicio de la administración, se ha buscado armonizar la actividad en el Centro Histórico y los espacios públicos , donde los comerciantes también desempeñan un papel importante.

“Imaginemos que la plaza no tuviera comerciantes, pues no tendría esa viveza, esa alegría, esa plaza que conocemos en Durango”, expresó.