En lapso de dos horas, dos hombres se quitan la vida en distintos puntos de Durango capital

Dos casos de suicidio fueron reportados durante la tarde del viernes 14 de agosto en distintos sectores de la ciudad de Durango, hechos que movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El primero de los reportes se recibió aproximadamente a las 16:45 horas, en un domicilio ubicado en la colonia José Ángel Leal, donde familiares localizaron a un joven de 21 años de edad inconsciente.

Una hermana del joven fue quien solicitó el apoyo a través del número de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de seguridad y personal médico, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, alrededor de las 18:45 horas, se recibió un segundo llamado de auxilio, ahora procedente de la colonia Jalisco, donde otro hombre fue encontrado inconsciente en el interior de una vivienda.

En este caso fue un hermano quien realizó el hallazgo al llegar al domicilio y posteriormente solicitó la presencia de las autoridades. Al sitio se trasladaron elementos de las corporaciones correspondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En ambos casos se dio aviso al Agente del Ministerio Público, mientras que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley.

Ante situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, especialistas recomiendan buscar apoyo inmediato con familiares o personas de confianza y acudir a los servicios profesionales de salud mental o de emergencia disponibles en la localidad, llamando a los números 911 o 075. La atención oportuna puede ser determinante para prevenir una tragedia.