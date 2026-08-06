En libro, María Angélica Martínez reconstruye un siglo de historia ferroviaria de Durango

La arquitecta e investigadora María Angélica Martínez Rodríguez presentó el libro “Estación de los FF.CC. Nacionales en la ciudad de Durango. 1925-2025”, obra que reconstruye la historia del emblemático edificio ferroviario a partir del hallazgo de 86 planos originales y una amplia investigación documental.

Este libro fue presentado precisamente en el vestíbulo de la Antigua Estación del Ferrocarril, donde se enfatizó que la publicación recupera la historia de uno de los inmuebles más representativos del patrimonio arquitectónico duranguense y su papel en la transformación de la ciudad.

La autora explicó que la investigación nació con el propósito de acercar a los duranguenses a su patrimonio, aunque con el paso del tiempo descubrió que el proyecto iba mucho más allá del estudio de un edificio.

“Cuando inicié esta investigación pensé que estudiaría un edificio importante; con el paso del tiempo comprendí que en realidad estaba estudiando una manera de entender el progreso. La arquitectura nunca habla únicamente de muros o fachadas; habla de las ideas de una época y de los sueños de una sociedad”, expresó.

UN HALLAZGO QUE CAMBIÓ LA INVESTIGACIÓN

Martínez Rodríguez recordó que la llegada del ferrocarril en 1892 marcó un antes y un después para Durango al abrir nuevas posibilidades comerciales y conectar a la ciudad con el resto del país. La estación inaugurada en 1925, añadió, fue concebida para representar las aspiraciones de una sociedad que confiaba en el futuro.

Uno de los momentos decisivos del proyecto ocurrió cuando, mientras desarrollaba otra investigación, encontró una referencia que la condujo al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero.

“Fue allí donde ocurrió el verdadero hallazgo, aparecieron 86 planos originales de la estación del ferrocarril de Durango. En ese momento comprendí que la investigación tomaba un rumbo completamente distinto”, relató.

Explicó que esos documentos permitieron reconstruir el proyecto arquitectónico diseñado por Manuel Ortiz Monasterio y conocer con precisión la distribución y funcionamiento del edificio.

“Comprendí que la estación no era una copia de modelos extranjeros; era una obra mexicana, abierta al mundo, donde convivían las nuevas técnicas del concreto armado con referencias a la arquitectura clásica europea”.

La investigadora agradeció el respaldo de Grupo Chilchota, cuyo apoyo hizo posible la edición de la obra.

UN LIBRO DE REFERENCIA

Al comentar la publicación, el cronista de Durango, Javier Guerrero Romero, afirmó que se trata de una investigación que marcará un referente para el estudio del patrimonio ferroviario.

“Esta obra constituye un hito en la historiografía y una aportación significativa al estudio del patrimonio ferroviario nacional”, señaló.

Destacó además el rigor documental del trabajo y la recuperación de fuentes primarias poco conocidas, especialmente la publicación de los 86 planos originales del edificio. “Su publicación no solo enriquece el estudio de la estación, sino que abre nuevas posibilidades de investigación sobre la obra temprana de Manuel Ortiz Monasterio y la arquitectura ferroviaria en México”.

MÁS QUE UNA ESTACIÓN

Para Miguel Vallebueno Garcinava, el libro permite comprender la estación como un símbolo de la modernidad duranguense y de las transformaciones sociales que vivió la entidad.

“Es un magnífico libro sobre cómo fue construyéndose esta estación de ferrocarril. Desde la perspectiva de arquitecta, María Angélica nos permite entender perfectamente todo ese desarrollo”.

Añadió que la investigación logra entrelazar el análisis arquitectónico con el contexto histórico de la ciudad.

“La estación representa ese intento de modernidad de Durango y también nos ayuda a entender las luces y sombras de ese proceso”.

LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS

Por su parte, Alejandro Ahumada Rodríguez destacó el valor documental del libro y la manera en que reivindica el trabajo de los archivos históricos.

“Es un documento que junta la historia de un orgullo que mueve muchos sentimientos en este lugar”, afirmó.

Consideró que la publicación constituye además un ejemplo para futuras investigaciones. “Que este libro sea un ejemplo de cómo hacer historia y del valor que tienen los archivos, porque ahí permanecen muchas historias esperando que alguien las vuelva presentes”.