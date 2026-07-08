En los últimos días, se registraron al menos tres socavones en Durango

En los últimos días se registraron al menos tres socavones en distintos puntos de la ciudad, sobre diversas vialidades, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación vehicular. Las autoridades municipales atribuyen estos daños a las lluvias recientes.

¿Dónde fueron los socavones?

Uno de los socavones se reportó en la colonia Valle del Guadiana, cerca del canal; otro se registró en el cruce del bulevar Politécnico y Paseo de los Pinos, a un costado del Instituto Tecnológico de Durango (ITD); mientras que un tercero, de mayor tamaño, apareció sobre el bulevar Dolores del Río.

En el caso de los socavones ubicados cerca del Tecnológico y en el cruce de los bulevares Dolores del Río y Coronado, acudió personal para realizar las labores de reparación necesarias y restablecer la circulación vehicular.

Por parte del Gobierno Municipal se informó que se mantendrá una vigilancia permanente sobre este tipo de reportes, tanto de socavones como de baches.

El presidente municipal José Antonio Ochoa Rodríguez reconoció que, además de las lluvias, las bases de la estructuras sobre la que se encuentra el pavimento llegan a colapsar, por lo que también se trabaja en la rehabilitación de líneas de la red de agua potable.

“Tenemos 10 cuadrillas de manera permanente trabajando en el bacheo (...) Me reporta Atención Ciudadana, a través del 072 y de otras líneas donde las y los duranguenses pueden hacer sus reportes de urgencia, que ha disminuido en más de un 50 por ciento el número de solicitudes para tapar baches”, precisó.

Añadió que hay áreas de oportunidad para la mejora, por lo que se mantiene activo el plan de contingencia con brigadas de atención.

Ante la temporada de lluvias se realizaron diversas acciones para evitar encharcamientos; sin embargo, aseguran que las labores preventivas van a continuar.

Precisamente ante la temporada de lluvia se han realizado distintos llamados a la ciudadanía para no tirar basura en la vía pública, ya que los desechos terminan en alcantarillas y drenajes, lo que puede provocar obstrucciones y afectar el sistema pluvial.