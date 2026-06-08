En marcha, operativo para las vacaciones de verano en Durango

Previo al inicio del periodo vacacional de verano, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron el operativo Vacaciones Seguras 2026 en los 39 municipios de Durango, con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas, visitantes y habitantes durante las próximas semanas.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Galván Villarreal, informó que el dispositivo se desarrolla de manera coordinada entre las distintas fuerzas de seguridad y contempla acciones de vigilancia en carreteras, zonas urbanas, destinos turísticos y puntos de alta afluencia de personas. Explicó que el operativo cobra especial relevancia ante la expectativa de un mayor flujo de viajeros relacionado con actividades turísticas y con la movilidad que generará la celebración de la Copa Mundial de futbol.

El funcionario refirió la posibilidad de la llegada de visitantes que permanecerán en Durango, así como el tránsito de personas que utilizarán el estado como ruta hacia otras entidades del país, por lo que las autoridades buscan mantener condiciones adecuadas de seguridad durante toda la temporada vacacional.

Al referirse a la percepción ciudadana en materia de seguridad, Galván Villarreal aseguró que los resultados de los operativos y acciones preventivas son visibles y forman parte de una estrategia permanente para preservar la tranquilidad en la entidad. Reconoció que ninguna región está exenta de enfrentar hechos delictivos, pero sostuvo que las corporaciones han respondido de manera inmediata cuando se presentan incidentes.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones de seguridad y afirmó que el trabajo coordinado continuará con el objetivo de fortalecer los indicadores de tranquilidad en Durango y avanzar hacia mejores estándares en la materia.