En media hora, asaltan dos Oxxo's en distintos puntos de Durango

Dos tiendas de conveniencia Oxxo fueron asaltadas con apenas unos minutos de diferencia la noche del domingo en la ciudad de Durango. En ambos casos, los delincuentes amenazaron a los empleados con armas para apoderarse de dinero en efectivo y posteriormente escapar sin ser detenidos.

En la Valle del Sur

El primer atraco fue reportado alrededor de las 21:00 horas mediante la activación del botón de pánico. De acuerdo con las investigaciones, el robo ocurrió cerca de las 21:00 horas en una sucursal ubicada en el fraccionamiento Valle del Sur, donde un hombre ingresó al establecimiento y, portando un cuchillo, amagó a los trabajadores.

Sandra Isabel, encargada de la tienda, relató a los agentes investigadores que el sujeto incluso cruzó el área de cajas para exigir el dinero de las ventas. Tras obtener aproximadamente cuatro mil pesos en efectivo, huyó con rumbo desconocido antes del arribo de las autoridades.

En Felipe Pescador

Apenas unos 30 minutos después, se activó una segunda alerta por asalto en otra tienda Oxxo, ubicada sobre el bulevar Felipe Pescador, en la Zona Centro. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

En ese establecimiento, la encargada, Rosa Luz, informó que alrededor de las 21:30 horas ingresó un individuo vestido de negro, con un casco negro con franja roja , quien sacó una pistola de entre sus ropas y exigió el dinero de la caja.

El delincuente logró apoderarse de mil 197 pesos en efectivo, además de una cajetilla de cigarros. Posteriormente salió del negocio y escapó a bordo de una motocicleta, sin que fuera localizado por las corporaciones de seguridad.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento de ambos robos e inició las investigaciones para determinar si los dos hechos guardan alguna relación, debido a la cercanía en el horario en que ocurrieron.

En ambos casos, los encargados de las tiendas manifestaron que acudirían a presentar la denuncia formal.

Las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación y trabajan en la revisión de cámaras de videovigilancia de las sucursales y de la zona para tratar de identificar a los responsables y lograr su localización.