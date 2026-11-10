En México, 1 de cada 5 personas están expuestas al cambio climático y vulnerables a sus efectos

Un nuevo análisis de Oxfam México revela que 22 millones de personas se encuentran expuestas y altamente vulnerables a los efectos de la crisis climática en el país, con un riesgo 14 veces mayor al observado en países de ingresos altos.

En el marco de la Cumbre Climática de la ONU (COP31) en Turquía, la organización Oxfam México dio a conocer un informe que revela la profunda relación entre la desigualdad económica y la vulnerabilidad ambiental en el país.

En tal sentido, el dato más alarmante señala que una de cada cinco personas en México se encuentra en riesgo climático, lo que significa que no solo están expuestas a fenómenos meteorológicos extremos, sino que carecen de las condiciones estructurales para mitigar o soportar sus impactos. Estos datos ubican a la población mexicana en una situación de extrema fragilidad institucional y social.

Asimismo, de acuerdo con la investigación de Oxfam, la crisis climática en el país responde a una desigualdad en la responsabilidad de las emisiones contaminantes.

Y es que, el 10 por ciento más rico de la población concentra casi el 58 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, mientras que el 10 por ciento más empobrecido apenas genera el 1.16 por ciento.

Entre tanto, el 0.1 por ciento más rico, que equivale a poco más de 128 mil personas, es responsable de un volumen de emisiones contaminantes idéntico al que produce el 40 por ciento más empobrecido de la población mexicana, un sector que supera los 50 millones de personas.

Es decir, una persona de ese 0.1 por ciento de mayores ingresos emite 67 veces más CO2 que un mexicano promedio, y 323 veces más que alguien ubicado en el 50 por ciento más pobre del país.

El informe destaca que los dos hombres más ricos de México, Carlos Slim y Germán Larrea, concentran también casi la mitad (43.7 por ciento) de las emisiones de ese 0.1 por ciento.

El estilo de vida que incluye el uso intensivo de aviones privados, es uno de los factores del impacto desproporcionado de las élites en la contaminación.

¿Cómo afecta esto a lugares como Durango?

El calentamiento global tiene repercusiones directas sobre las personas, en México el seis por ciento de la población está expuesta a inundaciones y ciclones, el 13 por ciento a sequías que impactan la agricultura (lo que es frecuente en Durango); y el 17 por ciento a olas de calor extremas.

En suma, más de una tercera parte de los habitantes (34 por ciento) sufre la amenaza de al menos uno de estos cuatro fenómenos, mientras que casi la mitad de los mexicanos (49 por ciento) presenta vulnerabilidad general ante la crisis climática.