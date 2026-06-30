El gobernador de Nuevo León, Samuel García, está en “modo party”. Este pasado fin de semana repartió cervezas, recibió la visita del pato Merlín y promovió a su partido político, Movimiento Ciudadano, aprovechando su distintivo color naranja. “Vamos a estar regalando cerveza, vamos a estar regalando comida, pero lo importante es que a las 10:30 u 11 empieza. la Orange Party”, dijo junto al embajador de Países Bajos, André Driesse, el país de la marea naranja. “[Habrá música de] DJ, todos de naranja, requisito: hay que ir de naranja”.

La presidenta Sheinbaum se le adelantó al recibir la semana pasada al pato Merlín en Palacio Nacional, donde dio instrucciones al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que diera prioridad al registro de marca del pato. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien no tuvo éxito en sus esfuerzos por “ajolotizar” la capital o pintar el mobiliario urbano de morado, ha convertido el Paseo de la Reforma en la mayor discoteca y basurero del mundo. Ayer cerró nuevamente esta céntrica avenida para colocar pantallas de televisión en preparación del festejo por el triunfo de la selección que se espera hoy.

Los políticos mexicanos han hecho suya la frase de Juvenal Panem et circenses. De hecho, además de pan, regalan cerveza, quizá porque también tiene levadura. Han aprovechado la Copa del Mundo para organizar un gran circo. Saben que al mexicano le gusta la fiesta y no han leído a Octavio Paz, que en su Laberinto de la soledad advertía: “Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares”.

Hay buenas posibilidades de que México pueda ligar hoy su cuarto triunfo de este Mundial para que no pare la fiesta. Desde el 11 de junio el equipo nacional ha subido cinco lugares en la clasificación de la FIFA para alcanzar el noveno puesto. Ecuador, en cambio, ha bajado uno y se ubica en 24. Pero cuidado porque, como ha señalado Édgar Contreras de Reforma con cifras de Transfermarkt, el valor de mercado de la escuadra ecuatoriana alcanza 420 millones de dólares contra 218 millones de la selección nacional. El ranking de la FIFA castiga a Ecuador porque juega en Conmebol, la federación sudamericana, mucho más competitiva que la Concacaf de México.

Si bien hay razones para ser optimistas sobre un posible triunfo de la selección ante Ecuador, será muy difícil ganar el quinto partido, en el que probablemente enfrentaremos a Inglaterra, o el sexto, en el que podríamos jugar contra Brasil (si se pone las pilas). Nuestro camino a la gran final es mucho más difícil que el de, por ejemplo, Argentina, que en el peor de los casos iría contra Cabo Verde, Egipto y Colombia.

Comparto la alegría popular por los triunfos de la selección. Espero que hoy la escuadra se levante con el triunfo y pase a octavos de final. Sin embargo, aunque México ha participado en 17 Copas del Mundo, solo en dos ha llegado al cuarto partido, ambas como local. En 1970 perdió frente a Italia y en 1986 venció a Bulgaria. En el ‘86, el equipo cayó en el quinto partido en penales ante Alemania. A pesar de las tres victorias consecutivas de la fase de grupos, en el mercado de apuestas México no se encuentra todavía entre los 10 favoritos para ganar el título.

A los políticos no les importa. Al contrario, corren contra el tiempo para aprovechar la alegría generalizada que terminará cuando el equipo sea derrotado. Después podrán seguir repartiendo levadura en forma de pan o fermentada como cerveza, pero para circo tendrán que volver a montar conciertos multitudinarios. Lo importante es no dejar el “modo party”.

RACISTAS

No veo razón para tener una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Creo, como Benito Juárez y los liberales del siglo XIX, que todos debemos ser iguales ante la ley. Ningún país deber tener leyes racistas.

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